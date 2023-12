Quelle a été votre meilleure découverte série de 2023 ?

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/12/2023 à 09h54 par Charlotte Papet

The Last of Us - 2023 - HBO

La fin d'année approche, l'occasion de revenir sur cette année série.

2023 aura été riche en nouveautés séries et en nouvelles saisons intenses. Nous sommes curieux, quelle a été pour vous la découverte de cette année ? Qu'il s'agisse d'une nouvelle série ou d'une série déjà terminée que vous venez de découvrir, dîtes-nous tout !



De notre côté, plusieurs séries nous ont marqué cette année, voici les trois que l'on retient :

- The Last of Us, saison 1

- The Afterparty, saison 2

- Gen V, saison 1



Et vous ?