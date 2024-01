Une date pour la saison 3 de Hacks

News Séries

MAX a annoncé une date approximative pour la saison 3 de sa série Hacks.

Deborah Vance et Ava Daniels se sont peut-être séparées la saison passée, mais elles n'ont pas dit leur dernier mot. La troisième saison, attendue depuis longtemps, débutera au printemps 2024 sur Max.



La saison 2 avait été diffusée entre le 12 mai et le 2 juin 2022, et une troisième saison avait été commandée peu de temps après. La production de la troisième saison avait démarré en décembre 2022, mais avait été mise en pause en février 2023, alors que Jean Smart, l'actrice principale, a connu des soucis de santé importants. La production avait repris mi-mars, pour être une nouvelle fois interrompue par les grèves des scénaristes et des acteurs.



Dans le finale de la saison 2 de Hacks, le dernier Special de Deborah a connu un énorme succès, les chaînes et les streamers se battant pour en obtenir les droits de diffusion, et tous les journaux essayant de l'interviewer. Lors de sa fête de célébration, Deborah a pris la décision choquante de renvoyer Ava (Hannah Einbinder) alors que le duo s'entendait très bien, expliquant à Ava qu'elle devait faire de l'espace pour développer son propre travail, et sa propre créativité.

