Pas de saison 8 pour The Good Doctor

11/01/2024

The Good Doctor - 2022 - ABC

The Good Doctor ne reviendra pas pour une saison 8.

C'est officiel, The Good Doctor se terminera après sa saison 7 ! La chaîne ABC a confirmé la nouvelle alors que la septième saison doit bientôt débuter.



La saison 7 de The Good Doctor sera proposée à partir du mardi 20 février. Pour rappel, il s'agit d'une nouvelle soirée pour la série.



Rappelons également que Station 19 se terminera avec sa saison 7. Cette dernière saison sera diffusée à partir du 14 mars.



Que pensez-vous de cette annulation ? Avez-vous hâte de voir la dernière saison de The Good Doctor ?

Source : TV Line